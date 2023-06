Raubüberfall auf Juwelier: Angeklagter gesteht

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Mit einem Geständnis hat in Lübeck der Prozess um einen fünf Jahre zurückliegenden Raubüberfall auf einen Juwelier in Timmendorfer Strand begonnen. Er bekenne sich zu der Tat und hoffe, dass die Geschädigten ihm eines Tages verzeihen könnten, sagte der Angeklagte am Mittwoch zu Beginn des Prozesses vor dem Lübecker Landgericht. Er und sein inzwischen verurteilter Komplize waren anderthalb Jahre nach der Tat in der Schweiz festgenommen worden.

Lübeck - Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 47 Jahre alten Mann vor, im Juli 2017 bei dem Überfall auf einen Juwelier im Zentrum von Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein hochwertige Armbanduhren im Wert von mehr als 170.000 Euro erbeutet zu haben. Laut Anklage hatte der Mann mit einem Hammer eine Vitrine im Verkaufsraum des Juweliers zertrümmert und die Uhren geraubt, während sein Komplize das Verkaufspersonal mit einer Gaswaffe in Schach hielt. Da der für die Flucht in der Nähe bereitgestellte Motorroller nicht ansprang, flüchteten die Männer zu Fuß. dpa