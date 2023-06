Raubüberfall auf Timmendorfer Juwelier: Mann vor Gericht

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Wegen eines Raubüberfalls auf einen Juwelier im Zentrum von Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein steht von Mittwoch an ein 47 Jahre alter Mann in Lübeck vor Gericht. Laut Anklage soll er im Juli 2017 gemeinsam mit einem Mittäter das Juweliergeschäft ausgeraubt haben. Dabei soll er zwölf hochwertige Armbanduhren im Gesamtwert von mehr als 174.000 Euro erbeutet haben.

Lübeck - Der Angeklagte und sein Komplize sollen bei der Tat mit Gewalt vorgegangen sein, um an ihre Beute zu gelangen. Während einer der Räuber die Angestellten mit einer Waffe in Schach gehalten haben soll, soll der andere mit einem mitgebrachten Hammer die Scheiben einer Vitrine eingeschlagen und nach den Uhren gegriffen haben.

Auf ihrer Flucht hatten der Angeklagte und sein Mittäter Pech. Der in einer Seitenstraße als Fluchtfahrzeug bereit stehende Motorroller sprang nicht an, so dass die beiden Männer ihre Flucht zu Fuß fortsetzen mussten, wie die Polizei damals in einer Pressemeldung mitteilte. dpa