Raucherpause zu lang: Mann springt auf anfahrenden Zug

Nach einer zu langen Raucherpause ist ein 39-Jähriger am Bahnhof Heide auf einen anfahrenden Zug aufgesprungen. Der Mann war zuvor aus der Bahn ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Als der Zug samt seinem Gepäck Richtung Sylt abfuhr, sprang er auf. „Dabei stellte er sich zwischen zwei Reisezugwagen auf die Versorgungsleitungen und stand offensichtlich auf den Anschlusskästen außen am Zug“, hieß es weiter in der Mitteilung.

Heide - Als ein anderer Lokführer den 39-Jährigen entdeckte, wurde umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Mann konnte laut Bundespolizei nach zehn Kilometern lebensgefährlicher Fahrt zurück in den Zug geholt werden. Da sich der Gesundheitszustand des Mannes im Zug verschlechterte, wurde er am Bahnhof Friedrichstadt mit Verdacht auf innere Blutungen in ein Krankenhaus gebracht. Es werde erwartet, dass er noch am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen werden könnte, teilte die Bundespolizei mit. Dem Mann drohe nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. dpa