Rechnungshof sieht für Landesfinanzen enormen Sparbedarf

Teilen

Schleswig-Holstein muss nach einer Analyse des Landesrechnungshofs in den nächsten Jahrzehnten kräftig sparen. „Nach unseren Berechnungen werden bis 2060 Einsparungen zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro erforderlich, um dauerhaft eine nachhaltige Haushaltspolitik sicherzustellen“, teilte Präsidentin Gaby Schäfer am Dienstag mit. „Die Tragfähigkeit der schleswig-holsteinischen Landesfinanzen ist nicht sichergestellt“, konstatierte sie.

Kiel - Der Rechnungshof hatte in Anlehnung an den sogenannten Tragfähigkeitsbericht des Bundesfinanzministeriums erstmals für Schleswig-Holstein einen eigenen solchen Bericht erstellt. Anhand verschiedener Szenarien wurde modelliert, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des Landes bis 2060 entwickeln könnten. Das Ergebnis sei eindeutig: In allen Varianten bestünden erhebliche Finanzierungslücken, die tatsächlich auch noch deutlich größer ausfallen könnten. Denn der Rechnungshof habe eher optimistische Annahmen zugrunde gelegt. So bilde das Modell künftige wirtschaftliche Folgen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie nicht ab.

Ursächlich für die Lücken sei im Wesentlichen die demografische Entwicklung, die von zwei Seiten problematisch wirke. „Zum einen steigen die Ausgaben für eine immer älter werdende Bevölkerung“, hieß es. „Zum anderen gibt es immer weniger Erwerbstätige, die die gesamten Staatsausgaben erwirtschaften müssen.“ Hinzu komme die hohe Verschuldung des Landes, so dass die steigenden Zinsen ein immer größeres Problem würden. dpa