Reetdachhaus in Flammen: 53-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Reetdachhaus ist in Lutterbek bei Kiel vollständig niedergebrannt. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Die 63 Jahre alte Bewohnerin des Hauses hatte sich nach Polizeiangaben vom Dienstag am frühen Samstagmorgen bei den Beamten gemeldet. Sie gab an, ihr Ex-Partner versuche das Haus anzuzünden. Zuvor soll es zwischen dem Paar zu einem Streit gekommen sein.

Lutterbek- Nach ersten polizeilichen Ermittlungen steht der 53-jährige Mann in Verdacht, das früher gemeinsam bewohnte Haus in Brand gesetzt zu haben. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehren aus Lutterbek, Wendtorf, Brodersdorf und Probsteierhagen konnten die Ausbreitung des Feuers nicht mehr verhindern. Der Dachstuhl stand bereits beim Eintreffen vollständig in Flammen. Es entstand nach Angaben der Ermittler ein erheblicher Sachschaden - eine genaue Summe wurde bislang nicht genannt. Geprüft wird, ob der Ex-Partner während der Tatzeit unter Drogeneinfluss stand. dpa