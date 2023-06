Regen und Gewitter bringen Entspannung bei Waldbrandgefahr

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg. © Stefan Sauer/dpa

Dank des erwarteten feucht-warmen Wetters in den kommenden Tagen nimmt die Gefahr von Waldbränden im Norden deutlich ab. Der Waldbrandgefahrenindex sinkt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bis zur Wochenmitte teils auf die Stufen 1 und 2 der fünfstufigen Skala. Am Montag und Dienstag indes erreicht der Index für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vielerorts noch Stufe 3.

Hamburg/Kiel/Schwerin - Die höchste Gefahr sagen die Experten dabei für Schwerin und Boizenburg voraus.

In den kommenden Tagen erwartet der DWD im Norden Temperaturen bis zu 29 Grad im Landesinneren und bis zu 27 Grad an der See. Dazu werde es hier und da auch regnen, für den Abend sind vereinzelt kräftige Gewitter möglich. Die unregelmäßigen Schauer sollen bis zum Mittwoch anhalten.

In dieser Woche hatten hunderte Feuerwehrleute mehrere Tage lang zwei große Waldbrände auf zwei Ex-Truppenübungsplätzen nahe Lübtheen und Hagenow bekämpft. dpa