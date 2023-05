Regierung begrüßt Habeck-Pläne zum Industriestrompreis

Tobias Goldschmidt (r, Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, spricht neben Daniel Günther (CDU. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis begrüßt. „Der heutige Vorstoß ist das energiepolitische Aufbruchssignal, auf das wir hier in Schleswig-Holstein lange gewartet und immer wieder eingefordert haben“, sagte Goldschmidt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel.

Kiel - Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) betonte, für Schleswig-Holstein sei entscheidend, dass energieintensive Unternehmen von Netzentgelten entlastet werden sollen und der hier erzeugte Ökostrom bevorzugt nahe an der Quelle genutzt werden könne. „99 Prozent der Betriebe im Land sind aber kleine und mittlere Unternehmen. Die dürfen wir nicht vergessen.“ Für den Mittelstand müssten Verlässlichkeit und Bezahlbarkeit von Energie die politische Maxime sein. Andernfalls drohten Unternehmensschließungen und Geschäftsaufgaben.

Habeck hat ein Konzept für einen milliardenschweren staatlich subventionierten Industriestrompreis vorgelegt. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sind zwei Stufen geplant. Ziel ist es, wettbewerbsfähige Strompreise sicherzustellen. Der Grünen-Politiker schlägt dazu staatliche Hilfen vor - im Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro.

„Vor allem der Vorschlag, zukünftig sogenannten Überschussstrom kostengünstig für die Erzeugung von Wärme oder Wasserstoff einsetzen zu können, kann zu einem echten Game-Changer für die Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein werden“, sagte Goldschmidt. Norddeutsche Unternehmen stünden bereits in den Startblöcken. Firmen, die sich künftig in der Nähe beispielsweise von Windparks ansiedeln, könnten mit niedrigeren Netzentgelten rechnen.

„Diese Maßnahme der Bundesregierung hat das Potenzial zu einem Magneten für die Ansiedlung energieintensiver Unternehmen in Schleswig-Holstein zu werden“, sagte Goldschmidt. Er sprach von einem „Booster“ für Schleswig-Holstein als Klimawirtschaftszone. „Die Frage, ob ein Industriestrompreis nun Wirklichkeit wird, wird weitere Aushandlungsprozesse der Ampel-Koalition mit sich ziehen.“ Davon dürften weitere Reformschritte nicht aufgehalten werden. dpa