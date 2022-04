Rendsburger Schwebefähre fährt wieder über Nord-Ostsee-Kanal

Die neue Rendsburger Schwebefähre. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Rechtzeitig vor Ostern nimmt die Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal wieder den Betrieb auf. Von diesem Freitag an wird die unter der Eisenbahnbrücke über dem Kanal hängende Fähre wieder fahren, wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung am Donnerstag bestätigte. Der Verkehr hatte mit Beginn der Osterferien für einige Tage geruht, weil an der neuen Fähre, die erst Anfang März ihre regulären Fahrten aufgenommen hatte, noch Restarbeiten zu erledigen waren.

Rendsburg - Dabei ging es vor allem um Korrosionsschutz- und Markierungsarbeiten auf der Fahrbühne, um die Kontrolle der Seilspannungen und kleinere technische Modifikationen. Die Schwebefähre gilt als ein Wahrzeichen der Stadt Rendsburg. Wegen einer Havarie mussten Einheimische und Touristen sechs Jahre lang auf sie verzichten. Die 1913 in Dienst gestellte historische Fähre war im Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde dabei zerstört. Der Neubau kostete laut Wasser- und Schifffahrtsamt 13,5 Millionen Euro. dpa