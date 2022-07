Rendsburger Schwebefähre soll schon Ende Juli wieder fahren

Die Rendsburger Schwebefähre fährt während einer Probefahrt im März über den Nord-Ostsee-Kanal. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Die beschädigte Schwebefähre über den Nordostsee-Kanal kann nun doch in der nächsten Woche repariert werden. Die benötigten Ersatzteile könnten schneller geliefert und montiert werden, als ursprünglich angenommen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal mit.

Rendsburg - Die Herstellerfirma kann die Schienen demnach im Laufe der nächsten Woche einbauen. Nach einer Erprobung könne die Fähre, die an einem Brückenträger hängt und an Seilen befestigt ist, dann voraussichtlich in der letzten Juliwoche wieder in Betrieb gehen. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Am Dienstag war ein Sprecher der Behörde noch davon ausgegangen, dass die Fähre wegen Lieferverzögerungen bis zum Ende der Sommerferien ausfallen könnte. Bei planmäßigen Wartungsarbeiten waren am 5. Juli zwei Stromschienen von einem Mobilkran beschädigt worden.

Die Fähre war neu gebaut worden und hatte erst Anfang März ihren regulären Dienst aufgenommen. Die alte aus dem Jahr 1913 stammende Fähre war im Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen und dabei zerstört worden. dpa