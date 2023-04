Rentner auf dem Fahrrad tödlich verunglückt

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist in Klein Nordende im Kreis Bad Segeberg nach einem Sturz bei einem Verkehrsunfall gestorben. Eine Anwohnerin habe den Rettungsdienst verständigt, nachdem sie den 87-Jährigen auf der Fahrbahn neben seinem Pedelec liegen gesehen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der Rentner sei nach dem Unfall am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurz darauf gestorben sei.

Klein Nordende - Nach Angaben der Polizei hatte sich eine bislang unbekannte Autofahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten gekümmert. Die Polizei sucht jetzt nach der Autofahrerin und weiteren Zeugen, die den Unfall am Donnerstag beobachtet haben. dpa