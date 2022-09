Restaurant auf Promenade in Westerland niedergebrannt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Strandrestaurant auf der Promenade in Westerland ist am frühen Donnerstagmorgen niedergebrannt. Das Gebäude sei nicht mehr zu retten, sagte der Feuerwehrführer der Gemeinde Sylt, Siegfried Engel, der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist komplett hinüber.“ Einige Häuser in der Nähe wurden wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Die Wohnungen sollten nach Schadstoffmessungen der Feuerwehr zeitnah wieder freigegeben werden.

Westerland/Sylt - Am Vormittag war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Brandursache und Schadenshöhe standen zunächst noch nicht fest. Um 6.19 Uhr war demnach zunächst ein Brand des Daches gemeldet worden. Knapp eine halbe Stunde später sei die Mitteilung gekommen, dass das Gebäude in Vollbrand stehe. Die Bevölkerung war wegen der Rauchentwicklung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. dpa