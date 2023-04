Ringstraße in Kiel wegen Riss in Fassade teilweise gesperrt

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen eines größeren Risses in einer Hausfassade ist ein Teil der Ringstraße in Kiel seit Donnerstag gesperrt. Mitarbeiter einer Fensterreinigung hatten bei der Arbeit einen auffälligen Riss in der Fassade bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei Kiel am Freitag. Daraufhin seien die Feuerwehr und das Bauordnungsamt Kiel vor Ort gewesen.

Kiel - Da wegen des Risses eventuell Fassadenteile auf den Gehweg und die Straße herunterstürzen könnten sei die Ringstraße im Abschnitt Hopfenstraße bis Königsweg in Fahrtrichtung stadtauswärts für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger gesperrt worden.

Kommenden Dienstag solle ein Sachverständiger des Kieler Bauordnungsamtes den genauen Schaden am Gebäude und nötige Konsequenzen einschätzen, hieß es weiter. Bis dahin werde die Straße mindestens gesperrt bleiben. Da lediglich die Fassade des Hauses betroffen sei, sei das Innere des Gebäudes weiterhin betretbar. dpa