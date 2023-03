Robin Himmelmann will Chance im Holstein-Tor nutzen

Kiels Torwart Tim Schreiber (3.v.l) verlässt verletzt das Spielfeld. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Auf diesen Moment hat Robin Himmelmann gewartet. Gegen Regensburg wird er erstmals im Kieler Tor stehen. Forderungen für die Zeit danach stellt er nicht.

Kiel - Robin Himmelmann will seine Chance beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nutzen. „Natürlich geht es dabei auch um meine Zukunft“, sagte der Torwart den „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch). Der 34-jährige Himmelmann war am Samstag beim 1:1 beim SV Sandhausen für den am Knie verletzten Stammschlussmann Tim Schreiber eingewechselt worden und soll nun bei den Spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg und am 18. März im Nordderby beim Hamburger SV zwischen den Pfosten stehen.

„Ich habe komische sechseinhalb Monate hinter mich gebracht, saß dann auf der Bank, und jetzt habe ich wahrscheinlich die Chance zu spielen. Darauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet“, sagte Himmelmann weiter. Der ehemalige St.-Pauli-Torwart, der zuletzt für KAS Eupen in der belgischen Liga gespielt hatte, war in der Winterpause von den Kielern verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet worden.

Nervös vor seinem wahrscheinlichen Startelf-Debüt bei den „Störchen“ ist Himmelmann nicht: „Jetzt in der Trainingswoche fühlt es sich noch nicht besonders an. Ich bin jetzt nicht groß aufgeregt“, sagte der Torwart, ergänzte aber: „Meistens kommt das erst am Spieltag, dass die Anspannung steigt. Unser Ziel gegen Jahn Regensburg ist es natürlich, erfolgreich zu sein und dazu will ich ab der ersten Minute meinen Teil beitragen.“

Ansprüche auf die Zeit nach Schreibers Genesung stellt der 34-Jährige nicht: „Ich habe ab dem ersten Tag gesagt, dass ich nicht mit Parolen um mich werfen werde. Egal, wer auf dem Platz steht: Es geht immer darum, die bestmögliche Leistung abzurufen. Alles Weitere ist nicht meine Entscheidung.“ dpa