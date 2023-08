Rüstungsindustrie zwischen Zuversicht und Ernüchterung

Vor allem die größeren Rüstungsbetriebe in Schleswig-Holstein schätzen ihre aktuelle Lage besser ein als im schon zufriedenstellenden Vorjahr. Entsprechend positiv sind die Umsatzerwartungen für das laufende Jahr, wie die Branche am Freitag in Kiel auf Basis eine Umfrage mit 25 beteiligten Unternehmen darlegte. Insgesamt wird demnach für das gesamte Geschäftsjahr überwiegend mit besseren oder zumindest gleich hohen Umsätzen gerechnet.

Kiel - Ernüchterung gibt es dagegen bei den erwarteten Auswirkungen des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr. Hier seien bisher keine nennenswerten Beschaffungsvorhaben für die Wehrtechnik-Unternehmen des Landes ausgelöst worden. Dennoch verzeichne die Branche im Norden insgesamt weiterhin eine von der globalen sicherheitspolitischen Lage bestimmte positive wirtschaftliche Entwicklung, resümierte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik, Dieter Hanel. Mit knapp 7700 Beschäftigten sei auch 2022 ein Höchststand seit 30 Jahren erreicht worden. dpa