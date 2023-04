Ruhen von Grundsteuer-Einspruchsverfahren gefordert

Teilen

Der Hauseigentümerverband Haus & Grund in Schleswig-Holstein fordert, Einspruchsverfahren gegen die Grundsteuer zunächst ruhen zu lassen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) müsse Druck aus dem Kessel nehmen, forderte der Vorstandsvorsitzende Alexander Blazek am Dienstag. Dann könnten die Grundstückseigentümer und die Finanzverwaltung gelassen den Ausgang der Musterverfahren gegen die Grundsteuer abwarten.

Kiel - „Wir brauchen keine Beschäftigungstherapie für die Finanzämter, die Steuerberater, die Rechtsanwälte und Gerichte.“

Hintergrund für Blazeks Forderung ist eine am Montag veröffentlichte Studie des Verfassungsrechtlers Gregor Kirchhof im Auftrag von Steuerzahlerbund und Haus & Grund. Kirchhof hält das auch in Schleswig-Holstein gültige Bundesmodell für verfassungswidrig. Beide Verbände strengen Musterverfahren an.

In Schleswig-Holstein müssen insgesamt rund 1,26 Millionen Grundsteuer-Erklärungen bearbeitet werden. dpa