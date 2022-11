Rund 800 Metaller bei Warnstreikaktion in Rostock

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich auch Beschäftigte von Unternehmen aus dem Nordosten an Warnstreiks beteiligt. Vor dem Gewerkschaftshaus in Rostock versammelten sich laut IG Metall am Mittwoch rund 800 Beschäftigte, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Zum Warnstreik aufgerufen waren unter anderem Belegschaften der Firmen Liebherr, Neptun Werft, Caterpillar, Otis Aufzüge und Siemens Rostock.

Rostock - Die IG Metall verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

In dem Tarifkonflikt setzt die IG Metall auf einen Pilotabschluss im Südwesten. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte am Montagabend grünes Licht für einen Einigungsversuch im Bezirk Baden-Württemberg gegeben. Die Verhandlungen sollen in fünfter Runde am Donnerstag in Ludwigsburg beginnen. dpa