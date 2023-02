Rund 9,5 Millionen Euro für Umbau von von Fuß- und Radwegen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Für nachhaltige städtische Verkehrsprojekte stehen in Schleswig-Holstein bis 2027 insgesamt 9,5 Millionen Euro an EU-Fördermitteln bereit. „Nachhaltige Mobilität ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag. Gefördert werden beispielsweise Umbauten von Fuß- und Radwegen, aber auch Projekte, die den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern.

Kiel - Städte und größere Gemeinden können sich mit ihren Projekten bei der Investitionsbank bewerben. Die Förderquote liegt nach Ministeriumsangaben bei bis zu 40 Prozent. Das Förderprogramm soll helfen, den Ausstoß von Treibhausgas und Feinstaub zu verringern und die Luftqualität in den Städten zu verbessern. dpa