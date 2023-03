Sanierung von Landesstraßen dauert weit länger als geplant

Claus Ruhe Madsen (parteilos), Schleswig-Holsteins Verkehrsminister, steht vor dem Reparaturstart an der Olympiabrücke/Kiel-Holtenau unter den Fahrbahnen der Brücke. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Rund 550 Millionen Euro investiert Schleswig-Holstein in den nächsten viereinhalb Jahren in die Sanierung maroder Landesstraßen und Radwege. Bis 2027 sollen 564 Kilometer Landesstraßen in Ordnung gebracht werden, wie Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag mitteilte. An den bis 2027 zu sanierenden Landesstraßen verlaufen 242 Kilometer Radwege, die zu 90 Prozent ebenfalls sanierungsbedürftig sind.

Kiel - Madsen machte deutlich, dass die Sanierung der Landesstraßen weit länger dauern wird als zunächst geplant. Da die Schäden oft größer als erwartet seien, verlängerten sich Planungs- und Bauzeiten. Über sehr viele Jahre habe das Land zu wenig investiert, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, sagte Madsen. „Wir investieren deutlich mehr Geld als in den vergangenen Jahren.“ Rund 90 Millionen Euro sind es derzeit jährlich für die Landesstraßen. Nach aktuellem Stand geht Madsen davon aus, dass Mitte der Dreißigerjahre ein akzeptabler Gesamtzustand erreicht werden kann. Das wäre ein Jahrzehnt später als noch vor einiger Zeit prognostiziert. dpa