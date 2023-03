Santiano-Musiker mit Frau in Seenot: Yacht sinkt – er berichtet von Minuten der Rettung

Von: Sebastian Peters

Der Santiano-Musiker und seine Frau konnten sich auf ein kleines Boot retten © DGzRS

Der Geiger der Band Santiano, Peter „Pete“ Sage, und seine Frau wurden von den Seenotrettern der DGzRS nach dem Untergang ihrer Segeljacht in der Kieler Bucht gerettet

Laboe – Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat am Freitag, 24. März 2023, den Geiger Sänger der Band Santiano, Peter „Pete“ Sage, und seine Frau nach dem Untergang ihrer Segeljacht aus der Kieler Bucht gerettet. Am Montag wurde zitiert, dass Sage sagte: „Die DGzRS hat unser Leben gerettet“.

Santiano-Musiker Peter „Pete“ Sage und seine Frau aus Seenot gerettet: „Meine Frau und ich haben es geschafft“

Die Jacht des Paares sank am Freitagnachmittag etwa 1,6 Seemeilen vom Ufer entfernt. Als die Retter eintrafen, ragte nur noch der Mast des 12 Meter langen Schiffes aus dem Wasser. Sage und seine Frau hatten sich bereits in ein kleines Beiboot gerettet, das etwa 300 Meter von der Unglücksstelle entfernt in der aufgewühlten See trieb.

Die DGzRS berichtete, dass sie das Paar „bilderbuchmäßig und fürsorglich“ betreut hätten. Sage sagte, dass er sehr froh über diesen Verein sei und dass die Retter sofort ihren Zustand erkannt und feinfühlig mit ihnen umgegangen seien.

DGzRS retten Santiano-Musiker aus der Kieler Bucht

Das Paar war auf dem Weg von Heiligenhafen nach Olpenitz, als plötzlich Wasser ins Schiff eindrang. Sie schalteten eine Pumpe ein, aber das Wasser stieg weiter. Sage sagte, dass er erkannte, dass der Wassereinbruch nicht gestoppt werden konnte und dass die Bordelektrik und Maschine ausfielen.

Santioano-Musiker muss Notruf absetzen und sich in Beiboot retten

Sage setzte einen Notruf ab und kletterte mit seiner Frau in das Beiboot. Kurz darauf sank die Jacht. Währenddessen war der Seenotrettungskreuzer „Berlin“ auf dem Weg zur Unglücksstelle. (Mit Material der DPA)