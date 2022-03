Schafs- und Ziegenkäse hat wieder Saison

Eine Mitarbeiterin eines Bioladens sortiert an der Käsetheke verschiedene Sorten Ziegenkäse. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

In Schleswig-Holstein hat am Donnerstag die offizielle Schafs- und Ziegenkäsesaison begonnen. Die Ziegen- und Schafsmilch könne erst seit wenigen Wochen wieder zu Käsespezialitäten verarbeitet werden, teilte die Landwirtschaftskammer in Söup (Kreis Schleswig-Flensburg) mit. Und nun haben die ersten Sorten die erforderliche Reife zum Verzehr und Verkauf.

Sörup - Grund ist, dass die Tiere in den Wintermonaten trächtig seien und nicht gemolken würden. Die Schafe und Ziegen seien dann quasi im Mutterschutz, sagte die Vorsitzende der KäseStraße, Cindy Jahnke vom Ziegenhof Sörup.

„Wenn dann ungefähr im Februar die ersten Lämmer zur Welt kommen, dürfen sie sich erst mal ordentlich satt trinken“, teilte die Kammer weiter mit. Erst danach steht die Milch für die Käseproduktion zur Verfügung. Die Käser produzieren viele verschiedene Sorten von Weich- über Schnitt- bis hin zu Hartkäse.

Nach Angaben der Kammer sind Schafs- und Ziegenmilch eine „wunderbare Ergänzung“ zur Kuhmilch. Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten gegen Kuhmilch fänden in Ziegenmilch eine gute Alternative, auch Schafsmlich gelte als leicht verdaulich und als guter Eiweißlieferant. Schafe wurden schon vor der Rinderzucht zur Milchgewinnung genutzt.

Mit mehr als 100 Käsesorten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch ist Schleswig-Holstein nach Angaben der Landwirtschaftskammer ein echtes Käse-Land. Vor allem die kleinen Hofkäsereien kreierten immer wieder neue Käsespezialitäten. Acht Käsereien stellen nach Angaben Jahnkes in Schleswig-Holstein Ziegen- und Schafskäse her. dpa