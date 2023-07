Scheunenbrand an der B203 löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine brennende Scheune an der Bundesstraße 203 hat in Kappeln an der Schlei im Kreis Schleswig-Flensburg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Um 4.45 Uhr wurde die Feuerwehr den Angaben zufolge zum Einsatz gerufen. Acht Feuerwehren versuchten, die lichterloh brennende Scheune zu löschen.

Kappeln - Um 9.40 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet, doch man sei weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Scheune ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, rund um den Brandort an der B203, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben. Wie lange die Nachlöscharbeiten noch dauern, ist offen. Für Autofahrer sei die B203 weiterhin gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Auch die Höhe des Schadens müsse noch ermittelt werden. dpa