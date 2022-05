Schiffe im Ostuferhafen erhalten künftig auch Landstrom

Eine Fähre legt am Fähranleger am Ostuferhafen an. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Von Ende 2023 an sollen alle Fähr- und Kreuzfahrtschiffe an den Innenstadtterminals im Kieler Hafen Landstrom beziehen können. Dazu wurde der Bau von zwei weiteren Landstromanlagen beauftragt, wie der Seehafen Kiel am Dienstag mitteilte. Die Anlagen im Ostuferhafen sollen künftig bis zu sechs Schiffe gleichzeitig mit Strom versorgen. An den übrigen Kais im Kieler Zentrum gibt es bereits solche Anlagen.

Kiel - Das Projekt mit einem Volumen von 17 Millionen Euro wird von Siemens umgesetzt. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen.

Der Versorgung von Schiffen mit Ökostrom von Land ist den Angaben nach ein Baustein der nachhaltigen Ausrichtung des Hafens, der bis 2030 klimaneutral sein will. Mit den Anlagen wolle man für Reeder Anreize schaffen, an der Kaimauer Emissionen des klimaschädlichen Gases Kohlenstoffdioxid einzusparen. Der Hafen hofft, nach der Fertigstellung etwa 80 Prozent aller Schiffe während der Liegezeit an die Steckdose zu bekommen.

Der Vorteil der Anlagen ist, dass am Kai liegende Kreuzfahrtschiffe und Fähren ihre Dieselgeneratoren abschalten können. So wird auch die Lärm- und Schadstoffbelastung reduziert. Neben dem Fährverkehr erwartet Kiel in diesem Jahr 249 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. dpa