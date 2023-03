Schlägerei mit drei Verletzten auf Heider Südermarkt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Wieder Kriminalität auf dem Heider Südermarkt: Bei einer Schlägerei am Samstagabend wurden drei Beteiligte leicht verletzt. Eine 34 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren standen dabei einer Gruppe von 15 Jugendlichen gegenüber, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten konnten die Gruppe flüchtender junger Männer nicht fassen, stellten am Tatort aber einen Baseballschläger und ein Messer sicher.

Heide - Angaben zum Hintergrund und Ablauf der Tat gab es zunächst nicht.

Der Südermarkt in Heide war im vergangenen Jahr vorübergehend zu einem gefährlichen Ort erklärt worden. Zuvor war es durch Jugendliche immer wieder zu Straftaten gekommen, darunter auch Gewalt. Im Sommer hatte sich die Lage wieder beruhigt. An einem gefährlichen Ort kann die Polizei Maßnahmen gegen Personen auch ohne konkreten Tatverdacht ergreifen. dpa