Schlagernacht am Kalkberg eröffnet

Am Sonnabend (6. Mai) beginnt mit der SHZ- Schlagernacht wieder die Musik-Saison am Kalkberg in Bad Segeberg. Mit dabei werden nach Angaben der veranstaltenden Förde Show Concept GmbH unter anderem Beatrice Egli, die Ballermann-Legende Mickie Krause, Michael Holm, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, die Gruppe Münchener Freiheit und viele andere sein.

Bad Segeberg - Beginn ist um 18.00 Uhr, der Einlass für Zuschauer beginnt bereits um 16.00 Uhr.

Am 12. Mai ist Sarah Connor am Kalkberg zu erleben (Beginn: 19.30 Uhr), am folgenden Tag ab 19.30 Uhr gehört die Bühne der Gruppe Santiano. Am folgenden Wochenende (20. und 21. Mai) ist Roland Kaiser mit seinem Programm „Alles O.K.“ in der Arena zu Gast. Das Konzert am 20. Mai beginnt um 19.00 Uhr, das am 21. Mai um 19.30 Uhr.

Am 24. Juni beginnt dann die 70. Spielzeit der Karl-May-Spiele mit dem Stück „Winnetou I - Blutsbrüder“. dpa