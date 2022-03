Schleswig-Holstein: Demos für den Frieden in der Ukraine

Auch in Schleswig-Holstein haben am Wochenende an verschiedenen Orten Hunderte Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. In Elmshorn versammelten sich vorläufigen Zahlen der Polizei zufolge am Sonntag bis zu 1500 Menschen, auf der Hochseeinsel Helgoland setzten etwa 200 Demonstranten ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Außerdem gab es unter anderem in Pinneberg, Kiel, Neumünster und Laboe am Wochenende Demonstrationen und Mahnwachen.

Kiel - Am Sonntagabend wollten in Lübeck Greenpeace-Ehrenamtliche ein leuchtendes Zeichen gegen den Angriffskrieg der russischen Regierung und für eine friedliche Lösung des Konfliktes setzen. Es sollten Hunderte Kerzen in Form eines Peace-Zeichens aufgestellt werden.

Die Landesregierung erwartet unterdessen in den kommenden Tagen die Ankunft von mehreren Hundert Flüchtlingen aus der Ukraine. „Wir verfolgen jetzt alle seit mehr als einer Woche die schrecklichen Bilder aus der Ukraine“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Die Bilder der flüchtenden Frauen, Kinder und älteren Menschen könnten niemanden unberührt lassen. „Deshalb steht Schleswig-Holstein natürlich bereit, um zu helfen.“ Die Ministerin rechnet damit, dass allein Schleswig-Holstein schon in den kommenden Tagen rund 500 Ukrainerinnen und Ukrainer zusätzlich unterbringen werde. „Wir sind darauf vorbereitet.“

Sütterlin-Waack bat darum, von privat organisierten, ungezielten Abholaktionen abzusehen. „Die ungebrochene Hilfsbereitschaft der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner rührt mich zutiefst. Aber ich bitte alle Menschen bei uns im Land: Fahren Sie nicht selbst an die ukrainische Grenze.“

Diese Eigeninitiativen erschwerten koordinierte Hilfsaktionen der offiziellen Stellen sowohl in den betroffenen Anrainerstaaten als auch in Schleswig-Holstein. Wichtiger sei eine direkte Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer in Schleswig-Holstein in den Städten und Gemeinden in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten. dpa