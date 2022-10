Schleswig-Holstein setzt Abschiebungen in den Iran aus

Schleswig-Holstein wird zunächst keine Flüchtlinge mehr in den Iran abschieben. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) ordnete am Donnerstag die Aussetzung an. Grundlage sei Paragraf 60a des Aufenthaltsgesetzes, der es der obersten Landesbehörde erlaube, die Abschiebung aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen auszusetzen, teilte das Ministerium mit.

Kiel - Diese Gründe seien in Anbetracht der fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen im Iran gegeben. Touré: „Die aktuelle Menschenrechtslage im Iran ist dramatisch.“

Täglich gingen iranische Sicherheitskräfte mit größter Härte gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vor. „Vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich, Personen in den Iran zurückzuführen.“ Mit dem Erlass folge das Ministerium auch dem Beschluss des Landtages von Schleswig-Holstein. „Wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen im Iran, die sich für alle Formen von Freiheit und insbesondere für die Rechte von Frauen einsetzen“, sagte Touré.

Die Ministerin forderte einen sofortigen bundesweiten Abschiebestopp für den Iran, eine aufenthaltsrechtliche Anerkennung der dortigen Lage und der Fluchtgründe für hier lebende Iraner.

Ende August befanden sich nach Angaben des Ministeriums 5337 iranische Staatsangehörige in der Zuständigkeit der schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden. 848 davon verfügen über eine Duldung. dpa