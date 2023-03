Schleswig-Holstein setzt auf mehr Qualität im Tourismus

Urlaub

Nach dem Rekordjahr 2022 mit 37,5 Millionen Übernachtungen will Schleswig-Holstein in diesem Jahr die Qualität touristischer Angebote erhöhen. „Wir müssen den Schwung aus dem guten Ergebnis mitnehmen und weiter am nachhaltigen, verantwortungsbewussten Qualitätstourismus arbeiten“, sagte Tourismusminister Claus Ruhe Madsen am Donnerstag. Notwendig seien ganzjährige Angebote.

Kiel - Tourismuschefin Bettina Bunge betonte, Deutschland bleibe beliebtestes Ziel der Deutschen, werde 2023 aber Marktanteile verlieren. Umso mehr gewännen Gastfreundschaft und positive Begegnungen vor Ort für Urlauber an Bedeutung. Statt Mengenwachstum gehe es um mehr Qualität. Deutlich gestiegene Preise machten der Branche zu schaffen. dpa