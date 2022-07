Schleswig-Holstein startet in die Sommerferien

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Rund 362.000 Schülerinnen und Schüler haben am Freitag in Schleswig-Holstein ihre Zeugnisse erhalten. Während die allermeisten von ihnen nach sechs Wochen heiß ersehnten Ferien am 15. August wieder zum Unterricht zurückkommen werden, war es für 36.400 Mädchen und Jungen der letzte Schultag überhaupt. Sie gingen mit ihren Abschlusszeugnissen nach Hause.

Kiel - Wer gleich am Freitag bei eher regnerischem Wetter ein Ferienziel ansteuerte, konnte Pech haben: Auf der A1 in Richtung Fehmarn staute sich der Verkehr zwischen Neustadt und Pansdorf ebenso kilometerlang wie auf der A7 in Richtung Süden vor dem Elbtunnel. Großen Andrang gab es auch auf dem Hamburger Flughafen. Im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern beginnen ebenfalls die Sommerferien, während Nordrhein-Westfalen in die zweite Ferienwoche geht. Aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland kommen Jahr für Jahr besonders viele Familien, um den Urlaub an Nord- und Ostsee zu verbringen. dpa