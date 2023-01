Schleswig-Holstein verlängert Abschiebestopp für Iraner

Schleswig-Holstein schiebt aus humanitären Gründen bis Ende Juni keine Menschen in den Iran ab. „Die Menschenrechtslage im Iran ist dramatischer als je zuvor“, sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) am Dienstag in Kiel. „Demonstrationen werden gewalttätig zerschlagen, Menschen verhaftet, misshandelt und hingerichtet.“ Abschiebungen in das Land seien vor diesem Hintergrund unverantwortlich.

Kiel - Wegen der dortigen schweren Menschenrechtsverletzungen hatten die EU-Staaten am 12. Dezember weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Im Iran wurden unter anderem systemkritische Demonstranten hingerichtet.

„Wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen im Iran, die sich für individuelle und gesellschaftliche Freiheit und insbesondere für die Rechte von Frauen einsetzen“, sagte Touré. Sie halte eine bundesweit einheitliche und konkretisierte Abschiebungsstopp-Regelung für notwendig. Der bis 30. Juni verlängerte Abschiebestopp des von CDU und Grünen regierten Bundeslandes wäre andernfalls am Donnerstag ausgelaufen.

Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem.

Nach Ministeriumsangaben hielten sich Ende November 5452 iranische Staatsangehörige in Schleswig-Holstein auf. 885 von ihnen verfügten über eine Duldung. dpa