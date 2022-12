Scholz mit Singapurs Premierminister Loong bei U-Boot-Taufe

Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Ansprache. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt am Dienstag (13.) an einer Taufzeremonie für zwei U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems für die Marine von Singapur teil. Dazu wird auch Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong erwartet, wie die Kieler Werft am Freitag mitteilte. Geplant ist nach Angaben des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung auch ein bilaterales Gespräch der beiden Regierungschefs.

Kiel - Im Februar 2019 war mit der „Invincible“ das erste von vier U-Booten für die Marine von Singapur in Kiel getauft worden. Zur Taufe stehen nun die Boote Nummer zwei und drei an.

Mit einer Verdrängung von rund 2000 Tonnen zählen die von der Kieler Werft gebauten Unterwasserschiffe zu den bisher größten Neubauten von U-Booten in Deutschland. Sie sind 70 Meter lang. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verfügen sie über einen Brennstoffzellen-Antrieb. Ausgelegt sind sie für eine Besatzung von 28 Männern und Frauen. dpa