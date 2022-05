Scholz und Habeck reisen zu Windenergie-Gipfel nach Dänemark

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollen heute in Dänemark an einem Gipfel zum Ausbau der Windenergie in der Nordsee teilnehmen. Auf Einladung der dänischen Regierung treffen sich die Regierungschefs von Dänemark, Deutschland, Belgien und den Niederlanden in der Hafenstadt Esbjerg, wo sie gemeinsame Vorhaben für den Ausbau der Offshore-Windenergie und der dazugehörigen Infrastruktur festlegen wollen.

Esbjerg - Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird an der dänischen Küste erwartet. Im Hafen von Esbjerg ist unter anderem eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Bei dem Treffen soll ein Fokus auf die zentrale Rolle gelegt werden, die der Offshore-Wind bei den Plänen der EU spielen soll, sich frei von fossilen Brennstoffen zu machen. Europa müsse so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden, betonte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Rahmen ihrer Einladung. Dänemark wolle dabei vorangehen und den Weg dafür bahnen, dass die Nordsee zu „einem grünen Kraftwerk für ganz Europa“ werde. dpa