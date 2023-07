Schon 10.000 Besucher bei Lindenberg-Ausstellung in Rostock

Besucher sind in einem der Ausstellungsräume der Udo-Lindenberg-Schau in der Kunsthalle unterwegs. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Udo-Lindenberg-Schau in der Rostocker Kunsthalle hat seit ihrer Eröffnung am 1. Juni bereits 10.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Das teilte Lindenbergs Sprecher Peter Lanz am Donnerstag mit. Der Musiker, Zeichner, Autor und Panikrocker konnte am 1. Juni krankheitsbedingt zwar nicht selbst zur Vernissage kommen. Derzeit sei man aber im Gespräch über einen Besuch in Rostock.

Rostock - „Udo würde die Ausstellung zunächst gerne alleine nachts in der Kunsthalle sehen und auf sich wirken lassen“, so Lanz.

Auf 2000 Quadratmetern der Kunsthalle finden sich neben Zeichnungen und Malereien des 77 Jahre alten Musikers auch Plakate, Plattencover, Instrumente oder Outfits aus der jahrzehntelangen Musikerkarriere Lindenbergs.

Lindenbergs Likörelle, Aquarelle aus farbigem Alkohol, die sich oft zwischen Cartoon und Karikatur bewegen, sind zu sehen, aber auch Zeitgeschichtliches wie Auszeichnungen oder Auszüge aus Lindenbergs Stasi-Akte. Monumentalwerke von Lindenberg werden aus Platzgründen zudem in der Rostocker Marienkirche gezeigt.

Die Schau „Udo Lindenberg - Malerei, Musik & große Show“ läuft bis 28. August. dpa