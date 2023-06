Schon viel los am Eröffnungstag der Kieler Woche

Teilen

Segeln: Hier kämpfen sich Steuermann Paul Kohlhoff und Vorschoterin Alica Stuhlemmer mit ihrem Nacra 17 über den Kurs der Kieler Woche 2022. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Bestes Wetter und gut gelaunte Gäste - die Kieler Woche hat einen prächtigen Auftakt erwischt. Schon vor der offiziellen Eröffnung waren viele Tausend Menschen in der Innenstadt und am Förde-Ufer unterwegs.

Kiel - Bilderbuchauftakt an der Förde: Mit großer Besucherresonanz ist die Kieler Woche angelaufen. Bereits viele Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Abend flanierten in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt viele Menschen durch die City und am Ufer - und das bei bestem Wetter mit Sonne, blauem Himmel und etwas Wind. „Es scheint eine sehr gute Woche zu werden“, sagte eine Stadtsprecherin. Bis zum Abschlussfeuerwerk am Sonntag nächster Woche erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem größten Sommerfest im Norden Europas und Segelsportgroßereignis.

Zur offiziellen Eröffnung am Abend wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) illustre Gäste begrüßen. Die Startsignale mit Schiffshorn und Schiffsglocke übernehmen der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Sie werden diesmal unterstützt von Samson und Elin aus der deutschen TV-„Sesamstraße“, die 50 Jahre alt wird. Dass der Regierungschef von Kap Verde eingeladen wurde, hat einen speziellen Hintergrund: Die Inselrepublik im Atlantik ist seit vielen Jahren ein wichtiger Forschungsstützpunkt für das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

Bereits am Nachmittag stimmten sich viele Tausend Menschen auf Kiels fünfte Jahreszeit ein. An unzähligen Buden und in den Außenbereichen der Gaststätten waren bei sommerlichen Temperaturen diverse Kaltgetränke und Eis besonders heiß begehrt. Auf dem Internationalen Markt drängten sich durstige und hungrige Menschen. Leckereien aus Dänemark, Finnland und Brasilien sind ebenso zu haben wie Spezialitäten aus Ruanda, Portugal, Peru, Spanien, Indien oder Australien.

Die Segelregatten vor Schilksee mit Startern aus 51 Nationen und ein buntes Unterhaltungsprogramm versprechen den Gästen der Kieler Woche viel Spannung und Spaß. Zur Eröffnung sollen auch Extrem-Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia per Video vom Ocean Race der Segler zugeschaltet werden. Nach der Eröffnung wollen die Sportfreunde Stiller auf der Rathausbühne loslegen. Bei dieser Kieler Woche gibt es noch mehr Angebote und Hilfen für Menschen mit Handicap, zum Beispiel auch Gebärdendolmetscher bei Konzerten.

Die Deutsche Marine begrüßt über 40 Schiffe und Boote aus 14 Nationen - mit insgesamt 4000 Marinesoldaten an Bord. Während der Kieler Woche läuft auch über Schleswig-Holstein weiterhin das internationale Großmanöver „Air Defender 2023“.

Die zahlreichen Konzerte sind wie immer fast ausnahmslos für Besucher kostenfrei. Vanessa Mai und Band sind unter anderem dabei, Tim Bendzko, Frida Gold, Stammgast Torfrock, Michael Schulte und Alle Farben. dpa