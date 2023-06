Schon viel los an der Förde vor Eröffnung der Kieler Woche

Segeln: Hier kämpfen sich Steuermann Paul Kohlhoff und Vorschoterin Alica Stuhlemmer mit ihrem Nacra 17 über den Kurs der Kieler Woche 2022. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Mit großer Besucherresonanz ist die Kieler Woche angelaufen. Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Abend waren in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am frühen Samstagnachmittag viele Menschen unterwegs - und das bei bestem Wetter mit Sonne, blauem Himmel und etwas Wind. „Es scheint eine sehr gute Woche zu werden“, sagte eine Stadtsprecherin.

Kiel - Bis zum Abschlussfeuerwerk am Sonntag nächster Woche erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem Sommerfest und Segelsportgroßereignis.

Zur offiziellen Eröffnung am Abend wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) illustre Gäste begrüßen. Die Startsignale mit Schiffshorn und Schiffsglocke übernehmen der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Sie werden diesmal unterstützt von Samson und Elin aus der deutschen TV-„Sesamstraße“, die 50 Jahre alt wird. dpa