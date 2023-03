Schuldnerberatung kommt kaum noch hinterher

Hilfsorganisationen

Hohe Energiekosten, teure Lebensmittel, prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Die Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein laufen mit ihrer Arbeit der Entwicklung zunehmend hinterher. Der Strom der Menschen, die wegen hoher Energiepreise die Beratungsstellen aufsuchten, reiße nicht ab, sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein, Sibylle Schwenk am Donnerstag.

Kiel - Die Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des DRK in Kiel, Ursula Jakobi, sagte, man könne 20 bis 30 Hilfesuchende im Monat annehmen, bis zu 120 müsse man abweisen. „Wir verwalten den täglichen Wahnsinn. Das ist gar nicht zu schaffen.“ dpa