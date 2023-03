Schulzentrum Ahrensburg wieder mit regulärem Unterricht

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Am Schulzentrum in Ahrensburg, an dem zuletzt Schmierereien mit Gewaltandrohungen für Unruhe gesorgt hatten, ist am Dienstag wieder normaler Unterricht angeboten worden. „Ich habe bislang nichts anderes gehört und das beruhigt mich sehr. Es bleibt dabei, es findet regulärer Unterricht statt“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Dienstag in Kiel.

Ahrensburg - Am Freitag und Montag waren die Schülerinnen und Schüler mithilfe von Distanzlernen und einem beweglichen Ferientag der Heimgartenschule in Ahrensburg im Kreis Stormarn fern geblieben. Hintergrund war, dass dort am Donnerstag Schmierereien mit Gewaltandrohungen gefunden worden waren.

Am Freitag hatten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei Gelände und Gebäude auf dem Schulgrundstück durchsucht. Gefährliche Gegenstände seien dabei nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. dpa