Schwarz-Grün verschiebt Haushaltsentwurf in den Dezember

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt ein Interview. © Christian Charisius/dpa

Hoffen auf bessere Zeiten: Schwarz-Grün wartet für den Haushaltsentwurf die nächste Steuerschätzung ab. Laut aktueller Prognose klafft für 2024 eine Lücke von 450 Millionen Euro. Es gibt scharfe Kritik am Kurs von Ministerpräsident Günther.

Kiel - Angesichts einer erwarteten Lücke von fast einer halben Milliarde Euro verschiebt Schleswig-Holsteins Landesregierung ihren Haushaltsentwurf für 2024. „Wir wollen die November-Steuerschätzung abwarten“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch im Landtag. Schwarz-Grün will erst im Dezember einen Etatentwurf vorlegen und nicht wie zuvor geplant im September. Das Parlament könnte den Haushalt erneut erst im März beschließen.

Die Menschen hätten Anspruch auf sorgsame und achtsame Haushaltspolitik, sagte Günther. „Es ist genau richtig, auf eine solide Datengrundlage zu warten.“ Die Koalition drücke sich nicht vor unangenehmen Fragen, sie werde die Lücke von 450 Millionen Euro in den Griff bekommen. Grundfalsch sei es in der aktuellen Lage, den Rotstift anzusetzen.

Die Opposition kritisierte die Verschiebung des Haushalts scharf. „Das ist peinlich und das ist nicht die Führung und Klarheit, die dieses Land braucht“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. Die Koalition sei nicht an die Mai-Steuerschätzung gebunden. „Schwarz-Grün ist die Farbkombination für das Steckenbleiben im Schlamm.“ Günther spiele die Begleitmusik. Die ersten zwölf Monate des Bündnisses seien kein gutes Jahr für das Land gewesen. Die Bilanz sei „eine beeindruckende Liste von Kleckerkram“.

Im Land gebe es ein Verteilungsproblem, sagte der Oppositionsführer. Einkommen und Vermögen seien ungerecht verteilt. Teure Pullover für 500 Euro gingen noch weg, Sachen unten im Regal würden nicht mehr gekauft. „Wenn der Juwelier in Eckernförde sagt, wir haben ein Problem mit Verteilung, dann haben wir ein echtes Problem.“ Der Staat müsse seinen Job machen, beispielsweise Schulen und Wärmenetze bauen.

„Herr Günther, ihre Rede war so enttäuschend und irgendwie auch so schräg wie das erste Jahr Schwarz-Grün“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die Bilanz sei bemerkenswert schwach. Das Bündnis sei eine große Koalition inhaltlicher Gegensätze. Sparen beispielsweise beim Sport sei der falsche Weg. Offen bleibe, wie die Regierung einen verfassungsgemäßen Haushalt aufstelle. Dazu habe Günther keine Antworten gegeben. Er habe zwar nicht die alleinige, aber eben auch eine Verantwortung für die Stimmung im Land.

SSW-Fraktionschef Lars Harms warf der Regierung vor, diese habe Probleme zwar angedacht, aber nie angepackt. Der Landesregierung stünde es gut zu Gesicht, endlich die Menschen im Land finanziell zu unterstützen, beispielsweise sei das Blindengeld mit 300 Euro im Ländervergleich niedrig.

Günther warf der Opposition vor, das Bild von einem Land in tiefer Verunsicherung zu zeichnen. Zu Hochzeiten der Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz der Bundesregierung habe die Zustimmung zu seiner Koalition bei 65 Prozent gelegen, die Berliner Ampel sei nur auf 23 Prozent gekommen. „Da kann man doch nicht sagen, das liegt an der Landesregierung, dass die Stimmung so schlecht ist.“

Die Landesregierung arbeite gegen die Stimmung und auch gegen Pläne auf Bundesebene an. Gesetze der Bundesregierung erschreckten die Menschen eher, als dass man sie mitnehme. Die Koalition in Kiel arbeite an der Energiesouveränität, habe im Rekordtempo ein Flüssiggas-Terminal auf den Weg gebracht. „Ich kann sagen, dass kann sich nach einem Jahr sehen lassen, was wir schon alles auf den Weg gebracht haben.“

Das Land kämpfe in Krisenzeiten mit sinkenden Steuereinnahmen, machte Günther deutlich. Es sei Konsens gewesen, nicht gegen Krisen anzusparen. „Wir dürfen unsere Zukunftschancen nicht verspielen.“ Energieunabhängigkeit sei ein Riesenstandortvorteil, auch bei der geplanten Ansiedlung einer Batteriefabrik. „Northvolt entscheidet sich für Heide.“ Der schwedische Batteriehersteller hatte Ende Juni erklärt, er gehe davon aus, den Bau einer Fabrik in Heide in naher Zukunft angehen zu können.

Die Koalition konzentriere sich auf wichtige Themen wie das Gewinnen von Fachkräften und die Transformation zum klimaneutralen Industrieland, sagte Günther. „Wir werden uns bei diesen großen Zielen nicht von kleinteiligem Gemaule an manchen Entscheidungen abhalten lassen.“

Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter verwies auf Erfolge der Regierung beim Wohnraumschutzgesetz und höhere Investitionen in Radwege. Dem Land fehlten in den kommenden Jahren Einnahmen in Höhe von jährlich 400 Millionen Euro. „Die Lage ist dramatisch.“ Die Verschiebung des Haushalts sei vertretbar.

Schleswig-Holstein ist mit mehr als 33 Milliarden Euro verschuldet. dpa