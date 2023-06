Schwarz-Grüne Koalition im Norden lobt Zusammenarbeit

Rendsburg-Eckernförde

Die Spitzen der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein haben dem Bündnis zum einjährigen Bestehen der Regierung Geschlossenheit und konstruktive Zusammenarbeit attestiert. Die Zustimmung in der Gesellschaft sei groß, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag bei einem Betriebsbesuch in Tüttendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Koalition habe gezeigt, dass sie trotz großer Herausforderungen und eines schwierigen Umfelds für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorge.

Tüttendorf - Sie arbeite mit einer langfristigen Perspektive an Lösungen. „Wir ziehen an einem Strang.“

Beide Partner zeigten, dass sie trotz unterschiedlicher Positionierungen zusammenarbeiten könnten, sagte Günther. Dazu gehörten Kompromisse. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) teilte dies: „Es ist uns bisher immer gelungen, mit einem positive Denken, mit einem Mutmachen und mit einer Zielorientierung gute Lösungen zu finden“, sagte sie. Dies werde auch in den schwierigen Beratungen über den Haushalt 2024 tragen. „Da bin ich mir sehr sicher.“ Wenn man Ziele erreichen wolle und zugleich weniger Mittel als geplant zur Verfügung habe, müsse man Argumente austauschen und die Dinge von allen Seiten beleuchten. „Und dafür ist diese Koalition wie gemacht.“ dpa