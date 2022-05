Unfall nach Junggesellenabschied: Partygast erleidet nach Kletteraktion schweren Stromschlag

Von: Linus Prien

Güterzug in einem Bahnhof (Symbolbild). © Rüdiger Wölk/IMAGO

Nach einem Junggesellenabschied ist ein Gast in der Nähe von Hamburg schwer verunglückt. Nachdem er auf einen Güterzug gestiegen war, erlitt er einen 15.000-Volt Stromschlag.

Schwarzenbek - Bei einem Junggesellenabschied in der Nähe von Hamburg hat ein junger Mann einen 15.000-Volt Stromschlag erlitten. Wie die Bild berichtete, wurde der Mann im Anschluss mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. Die genauen Umstände des Hergangs sind nicht ganz klar. 15.000 Volt stellen ungefähr die 65-fache Stromspannung von handelsüblichen Steckdosen dar.

Unglück in Schwarzenbek: Warum der Mann auf den Güterzug stieg, bleibt vorerst unklar

Nach Informationen der Bild war es etwa 18.15 Uhr als 14 junge Männer sich auf dem Bahnsteig in Schwarzenbek (Schleswig-Holstein) aufhielten. Ermittlungen der Polizei zufolge ist der Verunglückte auf einen Güterzug geklettert. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Münchner. Nachdem der Mann das Dach des Zuges erreicht hatte, sahen die Anwesenden angeblich einen gewaltigen Lichtbogen.

Im Anschluss fiel der Mann auf den Bahnsteig und lag reglos dort. Er musste reanimiert und in eine Klinik gebracht werden. Warum der Partygast sich dazu entschied, auf den Zug zu klettern, ist bislang unklar. Die Polizei wertet gegenwärtig noch Überwachungskameras aus. Die ersten Befragungen der anderen Partygäste konnten die Frage bis jetzt nicht klären.

Bundespolizei-Sprecher: „Nähe zu Bahn-Oberleitungen genügt für Stromüberschlag“

Nach Angaben der Bild sagte der Bundespolizei-Sprecher Christian Bertz mit Hinblick auf die Ereignisse aus Schwarzenbek: „Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen genügt für einen Stromüberschlag. Die Bahn-Oberleitung muss hierfür nicht berührt werden. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen, sind also nicht sichtbar. Wird ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zur Bahn-Oberleitung unterschritten, bedeutet dies, mit seinem Leben zu spielen!“

Immer wieder kommt es zu Unfällen dieser Art. Im November 2020 kamen zwei Jugendliche, ebenfalls in Schleswig-Holstein, durch einen Stromschlag am Zug ums Leben. In Bayern und Baden-Württemberg ereigneten sich ähnliche Unfälle. (lp)