Schweigeminute: Landtag gedenkt der Opfer der Messerattacke

Teilen

Mit einer Schweigeminute hat der schleswig-holsteinische Landtag der Opfer der Messerattacke in einem Regionalzug gedacht. „Wir beginnen diese Sitzung nach furchtbaren Stunden, die Schleswig-Holstein tief erschüttert haben“, sagte Landtagsvizepräsidentin Eka von Kalben (Grüne). In dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg seien am Mittwoch unschuldige Menschen Opfer geworden, betonte sie.

Kiel - Bei der Attacke wurden eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger getötet. Sieben weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

„Viele wurden Zeuginnen und Zeugen dieser unsäglichen und feigen Tat“, sagte Kalben. Sie wünsche den Opfern, die durch das Gewaltverbrechen an Körper und Seele verletzt worden seien, schnelle und vollständige Genesung. Sie dankte den Menschen, die sich „dem Täter entgegengestellt, ihn zu Boden gebracht und dadurch noch Schlimmeres verhindert haben“. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit, ihre Selbstlosigkeit und ihre Besonnenheit verdienten allergrößten Respekt. Die meisten Abgeordneten und die Regierungsmitglieder trugen schwarze Kleidung. dpa