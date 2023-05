Schwentinental: Fliegerbombe wird Donnerstag entschärft

Teilen

Die Fliegerbombe unter einer Kita in Schwentinental bei Kiel soll am Donnerstag entschärft werden. Demnach müssen insgesamt 1500 Anwohnerinnen und Anwohner den Bereich bis 10.00 Uhr verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Blindgänger liegt in 4,5 Meter Tiefe.

Schwentinental - Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes für geplante Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle in der Stadt verlegt. Nachdem ein Teil des Fundaments und des Bodens entfernt worden war, konnte Anfang März der Gegenstand als 250 Kilo schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert werden. dpa