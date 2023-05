Schwere Patzer in Defensive: Kiel verliert 0:3 in Düsseldorf

Teilen

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Holstein Kiel hat die dritte klare Niederlage in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Am Samstag unterlagen die „Störche“ mit 0:3 (0:3) bei Fortuna Düsseldorf. Während die Düsseldorfer mit vier Punkten Rückstand auf den Hamburger SV noch auf die Relegation hoffen dürfen, fielen die Kieler auf den zehnten Platz zurück. Shinta Appelkamp (14. Minute), Andre Hoffmann (19.

Düsseldorf/Kiel - ) und Daniel Ginczek (24./Foulelfmeter) erzielten vor den 28.935 Zuschauern schon vor der Pause die Treffer für die Gastgeber.

Die Kieler, die auch gegen die Spitzenteams aus Heidenheim und Darmstadt 0:3-Niederlagen kassiert hatten, starteten gut in die Partie. Doch mit Fehlern in der Defensive machte Holstein es den Gastgebern leicht. Erst wurde eine Kombination der Fortunen schlecht verteidigt, dann stimmte die Zuordnung bei einem Eckball nicht. So konnten Appelkamp und Hoffmann ohne Probleme einköpfen. Dem Strafstoß-Tor von Ginczek ging ein Foul von Fin Bartels an Emmanuel Iyoha voraus.

Im Anschluss an den dritten Düsseldorfer Treffer holte Kiels Kapitän Hauke Wahl seine Mitspieler in einem Kreis zusammen, um das Team neu einzuschwören. Den möglichen Anschluss verpassten Timo Becker und Lewis Holtby bei einer Doppelchance in der 44. Minute. In der zweiten Hälfte lieferten sich die Teams eine ausgeglichene Partie, die durch die Kieler Abwehrpatzer schon früh entschieden war. dpa