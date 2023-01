Sechs Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind sechs Menschen, darunter vier Kinder, verletzt worden. Auf der Bundesstraße 207 unweit der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern waren am Montagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Ratzeburg - Nach den Angaben vom Dienstagmorgen war der 66-jährige Fahrer des einen Wagens aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen. Die 41 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. In dem anderen Auto saßen Kinder im Alter von sechs, acht und neun Jahren, die leichte Verletzungen erlitten. Zum Zustand des 66-jährigen Fahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. In Lebensgefahr schwebe er nicht.

Die B 207 war auf der Höhe Einhaus nach dem Unfall am Montagabend für etwa fünf Stunden lang gesperrt. dpa