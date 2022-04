Seenotretter rechnen für Ostern mit mehr Einsätzen

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) rechnet vor Ostern mit einer steigenden Zahl zu rettender Wassersportler an der deutschen Küste. „Bereits in der vergangenen Woche mussten die Seenotretter drei Mädchen auf der Schlei aus einem Kanu retten. In der Nordsee gerieten Segler in Lebensgefahr und mussten ihr Segelboot aufgeben.

Bremen/Hamburg/Kiel/Schwerin - Und in den Boddengewässern am Darß befreiten die Seenotretter eine aufgelaufene Motoryacht“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. In zwei Fällen gelang es demnach nur äußerst knapp Menschenleben zu retten.

Die DGzRS ermahnte alle Wassersportler, die zu Ostern das erste Mal ihr Boot oder ihr Surfbrett wieder aus dem Winterschlaf holen, die Schutzkleidung nicht zu vernachlässigen. Hierzu gehört den Experten zufolge auch, Ausrüstung wie Rettungswesten regelmäßig zu warten und rechtzeitig auszutauschen. Zudem dürfe man nie den Respekt vor der See verlieren.

Im vergangenen Jahr gehörten den Seenotrettern zufolge sowohl Grundberührungen als auch Maschinenprobleme zu den häufigsten Ursachen für Einsätze. „Dies legt nahe, dass Wassersportler vor allem ihrer Navigation, im Vorwege aber auch der Maschinenwartung noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten“, so der DGzRS. dpa