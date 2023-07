Segel-Ehepaar Winkel Zweite bei Pre-Olympics vor Marseille

Teilen

Bei der Kieler Woche 2023 segelten Malte und Anastasiya Winkel auf Platz drei. © Sascha Klahn/dpa

Malte und Anastasiya Winkel haben bei der olympischen Testregatta vor Marseille den ersten Podiumsplatz für die deutsche Segel-Nationalmannschaft geholt. Mit Rang zwei im Finale schoben sich der Steuermann vom Schweriner Yacht-Club und seine Ehefrau vom Norddeutschen Regatta Verein im neu-olympischen 470er-Mixed noch auf den zweiten Gesamtplatz. Es siegten die Franzosen Camille Lecointre und Jérémie Mion.

Marseille - Dritte wurden bei der olympischen Generalprobe in der Bucht von Marseille die vor dem Finale noch führenden Spanier Jordi Xammar Hernandez und Nora Brugman Cabot.

„Wir fühlen uns hier im Olympia-Revier extrem wohl“, sagte Malte Winter. „Im Finale heute haben wir den Start genagelt, uns dann aber vor dem Wind einmal auf die Seite gelegt. Das Wasser konnten wir bis zum Tor wieder aus dem Boot bekommen, haben dann sehr gut aufgeholt.“ Zu den Olympia-Aussichten seiner Crew sagte er: „Es gibt noch drei starke deutsche Crews. Wir müssen zunächst bei der WM im August in Den Haag den Nationenstartplatz für Deutschland sichern, dann kommt die nationale Quali. Es wäre die Kirsche auf der Sahne, wenn wir das hier nächstes Jahr wiederholen könnten.“

Am Vortag hatten die Kiter Florian Gruber und Leonie Meyer (beide NRV) die Regatta als jeweils Achte abgeschlossen. In den Einhandjollen Ilca 6 und Ilca 7 segelten Julia Büsselberg (Verein Seglerhaus am Wannsee) und Nik Aaron Willim (NRV) auf die Plätze 15 und 18. Am Sonntag beenden als Letzte die Skiffsegler im 49er und 49erFX sowie die Mixed-Katamaransegler im Nacra 17 die Pre-Olympics. Als Dritte nach zwölf Rennen haben sich die Olympia-Dritten von Japan, Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (Kieler Yacht-Club), in eine aussichtsreiche Position vorgekämpft. dpa