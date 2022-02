„Segensregen“ am 22.2.22: Kirchen bieten Trauung „to go“ an

Ein sogenanntes Liebesschloss mit der Aufschrift „2.2.22“ ist zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Außergewöhnliche Aktion an einem besonderen Datum: Am Dienstag, den 22.2.22, laden Kirchen in Flensburg, Lübeck sowie in Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) frisch standesamtlich Verheiratete und langjährige Ehepaare dazu ein, sich spontan kirchlich trauen oder segnen zu lassen. Es genügt für die kirchliche Trauung, die standesamtliche Urkunde mitzubringen.

Flensburg/Lübeck - Der Rest wird persönlich vor Ort besprochen. Und auch für festliche Musik ist gesorgt: Musikerinnen stehen an allen drei Orten bereit, um persönliche Liedwünsche zu ermöglichen. Anmelden müssen sich heiratswillige Paare nicht.

In Flensburg stehen Stadtpastor Johannes Ahrens und Pastorin Birgit Lunde am Vormittag (10.30 Uhr bis 13.00 Uhr) und am Nachmittag (15.00 Uhr bis 17.00 Uhr) zum „SegensRegen“ in die Kriche St. Nikolai am Südermarkt bereit. In Lübecker Dom erwarten zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr vier Pastoren Paare, die spontan kirchlich heiraten wollen. Jeweils drei führen kurze „Traugespräche“ mit den Paaren, einer traut. In Basthorst werden zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr kleine Segensrituale für Verliebte gestaltet. dpa