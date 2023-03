Seniorin in Koldenbüttel überwältigt und ausgeraubt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Raubüberfall in einem Einfamilienhaus in Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) sind einer Seniorin mehrere Wertgegenstände gestohlen worden. Laut Polizeiangaben von Mittwoch überwältigten zwei männliche Täter die 76-jährige Bewohnerin am Dienstagabend und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die 52-jährige Tochter des Opfers hörte den Vorfall und wurde bei dem Versuch zu helfen von den Tätern geschlagen und ebenfalls überwältigt.

Koldenbüttel - Die beiden männlichen Täter konnten mit einem Tresor entkommen, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden. Die Ermittlungen zur Summe des Diebesgutes, dem Tathergang und der Identität der Täter dauern an. dpa