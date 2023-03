Seniorin schlägt übergriffigen Mann in die Flucht

Überfall

Eine ältere Dame ist in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Nacht zu Mittwoch in ihrer Wohnung von einem Unbekannten überfallen und sexuell belästigt worden. Der Mann habe an das Küchenfenster geklopft und vorgegeben, aufgrund eines Unfalls Hilfe zu benötigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin hatte dem Mann daraufhin die Tür geöffnet.

Glücksburg - In der Wohnung wurde er den Angaben zufolge sexuell übergriffig, woraufhin die Frau dem Mann Ohrfeigen verpasste und ihn laut aufforderte, dies zu unterlassen. Als Nachbarn auf den Lärm aufmerksam wurden, verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung und fuhr auf einem Fahrrad davon. dpa