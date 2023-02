Serpil Midyatli stellt sich bei SPD-Parteitag zur Wiederwahl

Teilen

Serpil Midyatli (SPD), Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein. © Christian Charisius/dpa

Es sind schwierige Zeiten für die schleswig-holsteinische SPD. Das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl wirkt noch nach. Landeschefin Serpil Midyatli stellt sich den Delegierten zur Wiederwahl.

Husum - Mit der Pleite bei der Landtagswahl vom vergangenen Mai im Gepäck und Kommunalwahlen vor der Brust geht die schleswig-holsteinische SPD in ihren Parteitag. Die Delegierten kommen am Samstag (10.00 Uhr) und Sonntag in Husum zusammen. Im Messe- und Kongresszentrum stehen am ersten Tag des Treffens Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Serpil Midyatli (47) stellt sich als Vorsitzende zur Wiederwahl.

Mit Spannung dürfte auf ihr Ergebnis geschaut werden. Vor zwei Jahren hatte sie 89 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Nachdem die SPD bei der Landtagswahl im vergangenen Mai mit nur 16 Prozent der Stimmen hinter den Grünen auf Platz drei gelandet war, musste Midyatli den Fraktionsvorsitz an Thomas Losse-Müller abgeben, der als Spitzenkandidat angetreten war. Die SPD-Fraktion stellt nur noch 12 der 69 Abgeordneten im Landtag.

Hinter Midyatli wollen sich die Sozialdemokraten neu aufstellen. Die seit 2019 amtierenden stellvertretenden Landesvorsitzenden, die Landtagsabgeordnete Sophia Schiebe (33) und der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (47), treten nicht wieder an. An ihre Stelle wollen der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (50) und die stellvertretende Kreisvorsitzende in Dithmarschen, Martina Claussen (47), treten. Beide hatten im Januar gesagt, sie hätten „richtig Bock“ auf die neue Aufgabe. Midyatli hatte gesagt, sie wolle mit einem starken Team auf die nächste Landtagswahl zusteuern.

Am Sonntag wird Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Rede beim Parteitag erwartet. dpa