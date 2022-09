Sexualstraftäter stellt Elfjähriger nach: Festnahme

Kreis Ostholstein

Ein gerade erst aus der Psychiatrie entlassener Sexualstraftäter hat in Eutin ein elfjähriges Mädchen mehrfach angesprochen und ist deswegen festgenommen worden. Jetzt sitzt der Mann wieder in einer geschlossenen Fachklinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eutin - Am 6. September hatte der 67 Jahre alte Mann die Elfjährige erstmals in der Eutiner Innenstadt angesprochen. Zu weiteren Handlungen sei es nicht gekommen. Am nächsten Tag habe er das Mädchen an deren Schule getroffen und in ein längeres Gespräch verwickelt. Am Donnerstag passte der Mann das Kind nach Angaben der Polizei auf dem Weg vom Bahnhof zur Schule ab. Ein Gesprächsversuch misslang.

Nach der Schule habe die Elfjährige den Mann wieder gesehen und ihren Vater alarmiert - einen Polizisten. Dieser habe den 67-Jährigen festgehalten und Kollegen zur Hilfe gerufen. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann einschlägig vorbestraft ist.

Er war erst vor wenigen Wochen aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen worden und hat keinen festen Wohnsitz, steht unter Führungsaufsicht und darf unter anderem keinen Kontakt zu Kindern unter 14 Jahren aufnehmen. Das Amtsgericht Lübeck erließ einen Unterbringungsbefehl. dpa